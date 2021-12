FISCALITE : Une taxe foncière élevée à Saint-Martin mais qui n’a pas bougé depuis plus de 10 ans

Réunis le 19 décembre en séance plénière, les élus du conseil territorial ont voté le taux de prélèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’année 2022 à 47,30 %.

Selon l’observatoire des taxes foncières réalisé par l’union nationale des propriétaires immobiliers (Unpi) dans les 50 villes les plus peuplées de l’Hexagone, la collectivité de Saint-Martin se situe au 21e rang juste derrière les communes de Rennes et du Mans où le taux de prélèvement est pratiquement le même, soit respectivement 47,52 et 47,46 %. La moitié des villes du classement présente un taux supérieur à 45 %, dont une douzaine un taux supérieur à 50 %.

En métropole, la taxe foncière est aussi de 47,30 % dans cinq communes : Nantheuil de Thiviers en Dordogne, Saint-Hilaire en Woevre dans la Meuse, Dommartin dans la Somme, Bire sous Matha en Charente-Martinine et Serevillers dans l’Oise. Dans une autre dizaine de communes, elle est quasiment similaire (entre 47,29 et 47,32 %).

Selon l’observatoire de l’Unpi, les cinq villes de plus de 50 000 habitants où la taxe foncière est la plus élevée sont Angers (56,42 %), Amiens (55,87 %), Grenoble (54,67 %), Le Havre (54,46 %) et Nîmes (53,37 %). A l’inverse, les cinq villes où les propriétaires s’acquittent des taxes foncières les plus basses sont Paris (14,13 %), Boulogne Billancourt (15,72 %), Nanterre (21,3 %), Lyon (29,87 %) et Annecy (territoire historique-30,53 %).

Si la taxe foncière de la collectivité de Saint-Martin apparaît comme l’une des plus élevées parmi celles des 50 villes les plus peuplées de métropole, elle n’a en revanche connu évolution depuis 2008 ; en 2009, les élus avaient déjà voté ce taux de 47,30 %. Dans les 50 villes du classement de l’Unpi, les évolutions varient de 11,1 à 37,5 % sur les dernières années.