FFT Beach-Tennis Tour 2020 : Vivement l’année prochaine pour la 2ème édition !

Le Friendly Caibbean Beach-Tennis, en collaboration avec le Ouanalao Beach-Club de Saint-Barth a organisé le week-end dernier le 1er FFT Beach-Tennis Tour 2020 sur la plage du Palm Beach. 64 joueurs issus de toutes les associations sportives de la Ligue de Guadeloupe étaient présents.

Un site exceptionnel doté de huit terrains, une météo parfaite, des rencontres plus spectaculaires les unes que les autres, une organisation sans faille, la 1ère édition du FFT Beach-Tennis Tour 2020 a tenu toutes ses promesses le week-end dernier à la Baie Orientale.

64 joueurs ont répondu présent à l’appel des organisateurs dont de nouveaux adeptes de la discipline et de nombreux jeunes motivés plus que jamais pour leur première participation à un tournoi homologué !

Bravo aux vainqueurs mais aussi à l’ensemble des participants et rendez-vous l’année prochaine pour la 2ème édition ! _AF

> Les résultats :

• Double Dames :

ARNAUD Adeline SXM / LABRIT Julie SBT (classement 3e) s’imposent contre ANDREOLETTI Patricia GUA / FAVREAU Anne Cécile GUA : 6/1, 6/1

• Double Hommes :

BERVAS Yohann GUA / BRETON William GUA vainqueurs contre DELAVAL Laurent SBT / LE RASLE Christophe SXM : 6/4, 6/4

• Double Mixte

GOUBARD Sabrina SXM / VAUDELLE Kevin SBT vainqueurs contre FAVREAU Anne Cécile GUA / BERVAS Yohann GUA : 4/5, 5/3, 10/7

> Les remerciements du Friendly Caribbean Beach-Tennis

« Un énorme travail en amont a été réalisé pour préparer les 8 terrains et le Friendly Carbet Club House. La page « cyclone Irma » est définitivement tournée pour le plaisir de nos 80 adhérents et des compétiteurs de la Ligue.

Un énorme merci à tous les bénévoles de l’association et un big up particulier à Marc et François, de l’avis de tous, c’est vous les champions !

Nos remerciements à Bonny Beauperthuy et à Ferdinand Beauperthuy pour leur soutien appuyé à l’ensemble de nos actions depuis l’origine de l’association.

Remerciements à Mathieu Andreoletti, pour la programmation parfaite et son professionnalisme dans ce contexte sanitaire particulier.

Merci à nos partenaires pour leur soutien et les nombreux lots : KRÉOLI BIJOUX, AUX METS TISSÉS, VIVRE EN BOIS, LE PÉLICAN, CANON NORMEDIA et SXM CAP PROJECT.

Remerciements à la FFT à l’initiative de ce 1er FFT BEACH TENNIS TOUR ».