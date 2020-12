Feu vert pour l’ouverture des commerces à St-Martin les dimanches 20 et 27 décembre prochains !

Sur décision du Préfet délégué des Iles du Nord, Serge Gouteyron, deux arrêtés ont été pris afin d’autoriser l’ouverture de l’ensemble des commerces à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les dimanches 20 et 27 décembre 2020 pendant la période de fêtes de fin d’année.

Cette disposition vise à soutenir les commerces de détails dans le contexte de crise sanitaire actuel, à limiter l’impact de la période de confinement sur l’économie du territoire et à favoriser le maintien de l’emploi dans les Iles du Nord.

Les modalités de repos et de rémunération des salariés sont décrites dans les articles 2 et 3 des arrêtés préfectoraux n°2020-216/PREF/SG/BRAGE et n°2020-216/PREF/SG/BRAGE, consultables sur le site internet de la préfecture au lien suivant : http://www.saint-barth-saint-martin.gouv.fr/R.A.A/R.A.A/2020