FEU D’ARTIFICE DU 14 JUILLET : Le ciel de Marigot a brillé de mille feux

Ce sont des centaines de personnes qui se sont rassemblées aux abords de la Baie de Marigot pour assister au feu d’artifice du 14 juillet.

Programmé à 20h mais retardé pour cause d’un problème technique, il aura fallu attendre 20h25 pour avoir quelques timides feux d’artifice tirés du bord de la Marina et 20h35 pour le grand spectacle qui a duré plus de huit minutes, merci à Skyfall fireworks. Huit minutes pour un véritable festival de lumières qui a émerveillé tant les petits que les grands. Après un final en apothéose, l’écho des applaudissements s’est fait entendre dans toute la baie. La foule aura donc répondu plus que présente à ce traditionnel rendez-vous de Fête Nationale française, les trottoirs du front de mer étaient noirs de monde, ce qui a fait la joie des restaurateurs et tenanciers de bar de la capitale. Un propriétaire de restaurant ne cachait pas son enthousiasme : « ce soir, je retrouve le Saint-Martin que je connais depuis toujours, où locaux et touristes se mélangent, où l’ambiance est à la fête, c’est un peu comme si on oubliait tout, le temps d’une soirée… après l’année qu’on a passée, je peux vous dire que ça fait du bien ». Pour celles et ceux qui auraient manqué ce magnifique spectacle, le prochain feu d’artifice, toujours organisé par Skyfall fireworks, se déroulera le mercredi 21 juillet à 20h dans la baie de Grand-Case, clin d’œil à la Belgique dont la Fête Nationale est ce jour-là. _Vx