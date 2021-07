Fête nationale : Le Préfet à la rencontre des membres de la Croix-Rouge et des professionnels de santé

A l’occasion de la Fête nationale et en présence des élus du territoire, du conseil territorial des jeunes, des représentants des forces de sécurité intérieure et des différentes administrations de l’Etat, le Préfet des Iles du Nord, Serge Gouteyron a mis à l’honneur les représentants de la Croix Rouge impliqués sur le vaccinodrome de Galisbay et les professionnels de santé mobilisés contre le Covid-19 au sein du centre hospitalier Louis-Constant Fleming depuis plusieurs mois.

L’occasion pour nous également de remercier toutes ces personnes pour leur dévouement et leur professionnalisme. _AF