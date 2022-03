Festivités : Un accueil « Ambiance Carnaval » à l’aéroport de Grand-Case avec l’Office de Tourisme !

Evènements incontournables, les festivités de Mardi Gras et de Carnaval font partie des traditions chères au cœur de la population saint-martinoise.

Ainsi, le mardi 1er mars dernier, l’Office de Tourisme a fêté Mardi Gras à l’aéroport de Grand-Case, en proposant une animation et une dégustation de produits locaux.

De 8h à 18h, le service accueil de l’Office de Tourisme a assuré l’animation à l’embarquement et à l’arrivée des passagers en distribuant du jus de fruit à la passion et à l’hibiscus, ainsi que des beignets de Carnaval et des accras.

Le personnel de l’aéroport et les voyageurs se sont volontairement pris au jeu et ont célébré cette fête traditionnelle tous ensemble ! Une animation de danse a également été organisée avec la troupe Rythm & Groove, à l’image des défilés colorés saint-martinois !

4 vues totales, 4 vues aujourd'hui