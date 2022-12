FESTIVITES / « Oualichi Christmas Parade 2022 » : La magie de Noël a opéré dans les rues de Marigot !

Petits et grands ont assisté à un cortège unique où le rêve et la magie de Noël se sont côtoyés samedi dernier à l’occasion de la 2ème édition de la « Oualichi Christmas Parade 2022 » organisée magnifiquement par la Collectivité et la Caisse Territoriale des Œuvres Scolaires (CTOS).

« C’est l’un des plus beaux défilés auquel j’ai assisté depuis bien longtemps. C’était splendide ». Les superlatifs ne manquaient pas pour saluer la féérique parade de Noël organisée samedi dernier. Des centaines d’enfants parés de leurs plus beaux déguisements ont défilé en musique et dans la joie tout au long de l’après-midi devant un public émerveillé. La magie de Noël a bien opéré dans les rues de Marigot jusqu’à la tombée de la nuit grâce aux enfants et leurs professeurs des différents établissements scolaires de l’île qui ont fait preuve de créativité dans la confection des chars et des costumes. Bravo à tous et rendez-vous l’année prochaine pour la 3ème édition. _AF

1,577 vues totales, 1,577 vues aujourd'hui