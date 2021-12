Festivités : Les paniers de Noël de Casedom îdn connaissent toujours autant de succès !

Le contexte sanitaire actuel n’a pas empêché la direction de Casedom îdn de maintenir sa traditionnelle remise des paniers de Noël.

Destinés à recréer la magie des fêtes de fin d’année et améliorer un petit moment festif très attendus, les paniers de Noël ont été remis aux bénéficiaires de ses services dans le respect des gestes barrières.

Les intervenantes, toujours très engagées, ont reçu leur panier entre deux interventions.

L’ensemble du personnel de Casedom îdn vous souhaite à toutes et à tous de joyeuses fêtes de fin d’année et une bonne et heureuse année 2022 !

Remerciements particuliers à « Bread and Butter » d’Oyster Pond pour la confection des paniers de Noël.