FESTIVITÉS / Les Mardis de Grand-Case : une ouverture haute en couleur ce soir

Le grand retour tant attendu des Mardis de Grand-Case (MDGC), ce sera à partir de ce soir avec une nouvelle édition qui promet d’enflammer les rues de ce village emblématique.

Dès 18h, les visiteurs seront plongés dans une atmosphère carnavalesque avec des spectacles de rue et des performances musicales. Lancé en 2019, le Mardi’s Cover, sponsorisé par la BRED, revient pour mettre en avant de nouveaux talents, et l’ambiance musicale sera assurée par Humble Band, Chewawah & Bakanal, et Deejay 9.11. Un photobooth, parrainé par Dauphin Telecom, permettra aux participants d’immortaliser cette soirée aux côtés des danseuses et artistes présents.

À 19h, la première parade ouvrira le bal avec Saint Martin Twirling Entertainment et Les Explorateurs, apportant une touche de magie et de tradition à l’événement. Puis, à 20h, la grande parade de carnaval prendra possession du boulevard avec les performances des Dazzling Divas Dancers et du Locomotiv Band, transportant le public dans une explosion de couleurs et de musique.

Cette année encore, plus de cent exposants, quarante artistes et trente-cinq prestataires seront mobilisés pour assurer le succès de ces soirées tant appréciées des résidents et des visiteurs.

Afin de garantir le bon déroulement de l’événement, le stationnement sera interdit sur le boulevard de 12h à 23h et la route de l’aéroport sera fermée entre 17h et 23h. À partir de 18h, un sens unique sera instauré avec une entrée par la rue des Écoles et une sortie par la route de l’aéroport. Avec une programmation riche et une organisation bien rodée, cette nouvelle édition s’annonce plus festive que jamais. À ce soir ! _Vx

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter