FESTIVITÉS : Les Mardis de Grand-Case et sa parade blanche

Ce soir, de 18h à 22h, les rues de Grand-Case vibreront à nouveau au rythme des Mardis de Grand-Case, après le lancement haut en couleur de la semaine dernière où tous ont célébré la culture, l’artisanat et la musique locale dans une ambiance festive et conviviale.

Pour cette deuxième édition, plus d’une centaine d’exposants vous feront découvrir leurs créations artisanales uniques : bijoux, sculptures, peintures, vêtements et autres trésors faits main par des talents de la région. C’est l’occasion parfaite de flâner entre les stands colorés et d’échanger avec les artisans passionnés.

Dès 18h, la musique prendra place avec des concerts live, animés par Remember the Time, Acoustic Vibes et Deejay 9.11. À 19h30, la grande parade blanche défilera dans les rues avec les Dazzling Divas Dancers et Locomotiv Band, promettant un spectacle inoubliable.

Tout au long de la soirée, profitez de multiples animations de rue, d’un photobooth corner avec des danseuses costumées pour immortaliser la soirée, de la découverte de nouveaux talents avec Mardi’s cover, et bien sûr, du food corner où vous pourrez déguster des spécialités locales à foison. _Vx

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter