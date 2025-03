FESTIVITÉS / Les Mardis de Grand-Case 2025 : un retour attendu

Hier, la conférence de presse des Mardis de Grand-Case (MDGC) s’est tenue au Blue Martini, réunissant institutionnels, partenaires et sponsors pour annoncer officiellement le retour de cet événement emblématique. Chantal Vernusse, organisatrice via Calypso Event, a exprimé sa satisfaction de pouvoir proposer quatre éditions à partir du 11 mars prochain, grâce au soutien financier de la Collectivité de Saint-Martin, de l’Office de Tourisme et de nombreux partenaires privés.

Un programme riche en couleurs et en nouveautés

Les Mardis de Grand-Case, qui fêteront cette année leur 23e édition, s’articuleront autour de quatre soirées à thème : une parade carnavalesque le 11 mars, une White Parade le 18 mars, une Gold Parade le 25 mars et une Lighting Parade le 1er avril. Ces événements phares, soutenus par les sponsors, offriront un spectacle haut en couleur aux visiteurs.

Au-delà des parades, l’édition 2025 proposera des animations de rue dynamiques, avec des groupes musicaux devant les Lolo’s et un espace dédié aux nouveaux talents locaux “Mardi’s cover”. L’objectif est de mettre en avant la richesse culturelle et le savoir-faire des artisans saint-martinois. Dauphin Telecom, sponsor de poids cette année, accompagnera l’événement avec un photo booth interactif mettant en scène des danseuses, pour offrir aux festivaliers des souvenirs inoubliables.

Une organisation renforcée pour un événement d’envergure

L’ampleur des MDGC exige une logistique précise et une sécurité optimale. Cette année, la préfecture a demandé un renforcement des mesures de contrôle. Trois entrées équipées de détecteurs de métaux seront mises en place, avec 40 agents de sécurité, la police territoriale et la gendarmerie pour garantir la sérénité des festivités.

Le plan de circulation, similaire à celui de l’an dernier, prévoit la fermeture du boulevard principal et l’instauration d’un sens unique pour fluidifier l’accès aux visiteurs et exposants. Cet aspect est crucial pour assurer le bon déroulement des festivités, qui rassemblent chaque mardi près d’une centaine d’exposants et plusieurs milliers de visiteurs.

Un enjeu économique et culturel pour Saint-Martin

Lors de la conférence de presse, Marc-Gérald Ménard, représentant la Collectivité et l’Office de Tourisme, a souligné l’importance de cet événement pour l’attractivité du territoire. Il a rappelé que les MDGC sont non seulement une fête culturelle, mais aussi un levier économique majeur pour les commerces et restaurants du secteur. Philippe Morel, directeur général adjoint de Dauphin Telecom, a insisté sur la nécessité pour les entreprises locales de soutenir des initiatives qui renforcent le rayonnement de Saint-Martin.

Chantal Vernusse a, quant à elle, exprimé sa fierté de voir perdurer cet événement, malgré les nombreux défis organisationnels et financiers relevés par son équipe. Elle a rappelé que la pérennisation des Mardis passe par une meilleure structuration et un soutien renforcé des partenaires locaux.

Le rendez-vous est donc donné à partir du 11 mars, pour quatre semaines de festivités (report possible en cas d’intempéries), où la musique, l’artisanat, la danse et la convivialité seront à l’honneur. _Vx

Partenaires et sponsors :

La Collectivité de Saint-Martin

Office de Tourisme de Saint-Martin

CCISM (Chambre Consulaire Interprofessionnelle de Saint-Martin)

Delta Petroleum

ARES

Dauphin Telecom

La BRED

Verde

IOTV

Magic of the Caribbean

Rapido Print

Peace & Love

HSE (Habitation Saint-Étienne)

