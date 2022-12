FESTIVITÉS : Les Jeudis en Folie refermeront l’année 2022 avec une belle touche de strass

Les abords et les allées de la galerie Les Acacias d’Anse Marcel étaient noirs de monde jeudi dernier pour la seconde édition du marché artisanal spécial Noël avec un magnifique hommage au monde merveilleux de Walt Disney. Dernière édition de l’année ce soir, à ne pas manquer.

Organisés de deux mains de maître par Corinne Deloche et Frédéric Wild, les Jeudis en Folie de l’Anse Marcel attirent de plus en plus de monde. Dans le superbe décor de la galerie Les Acacias avec ses 19 boutiques ouvertes en nocturne ces jours-là, les visiteurs qui auraient manqué l’inauguration du 15 décembre ont découvert les vingt-cinq stands installés et les créations uniques qui les paraient. Cette seconde édition portait un thème cher au cœur de Corinne Deloche, à savoir le monde de Disney. Que l’on soit petit ou grand, les personnages célèbres des œuvres de Walt Disney sont marquants et parfaits pour les périodes de fêtes de fin d’année. Les témoignages enjoués se sont multipliés lorsque le spectacle a débuté, proposant plusieurs tableaux des plus grands classiques du créateur de Mickey Mouse pendant lesquels on pouvait entendre scander « on se croirait à Disneyland ! ». La troupe de jeunes artistes de l’association « Soleil Karaib » a performé brillamment malgré quelques problèmes techniques, la magie s’est opérée dès les premières notes de musique.

Vêtus de costumes des personnages comme Aladdin, la Belle et la Bête, Esmeralda et le Bossu de Notre-Dame sans oublier les personnages secondaires qui ont toute leur importance dans chaque intrigue comme la célèbre théière, les artistes ont redonné vie aux longs-métrages animés de Disney devant un public ébahi chantant en cœur avec eux les plus belles chansons du répertoire. Après les différentes prestations, les jeunes princesses ont posé avec les enfants dont les yeux pétillaient de bonheur. Pour rajouter encore plus de magie et de chaleur à la soirée sponsorisée par ARES Sécurité, une autre créature magnifique a fait le show au cœur de la galerie avec une « danse du feu ». Corinne et Frédéric vous concocteront d’autres belles surprises pour l’année 2023, avec un thème différent chaque jeudi de 18h à 22h à Anse Marcel. Mais avant cela, Les Jeudis en Folie se poursuivent ce soir avec la dernière édition de l’année 2022 dont la thématique fera rêver petits et grands : cabaret et paillettes. Le public est invité à se parer de ses plus beaux atours pour vivre l’expérience en totale immersion et découvrir les pépites des exposants qui vous accueillent toujours avec le sourire._Vx

1,129 vues totales, 664 vues aujourd'hui