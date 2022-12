FESTIVITES : Le Père Noël a fait sa distribution de cadeaux, pour le plus grand bonheur des enfants

Avec son air sympathique, son ventre rebondit, sa longue robe rouge et sa barbe blanche, les enfants ont été émerveillés de voir le Père Noël faire son apparition mercredi 21 décembre lors de l’ouverture du village de Noël avec sa hotte remplie de cadeaux !

Tout le monde le sait, d’ici un ou deux jours, le Père Noël se retrouvera submergé de travail. Voilà pourquoi la Collectivité et sa direction des Affaires Culturelles ont décidé de l’inviter mercredi 21 décembre avant qu’il entame sa grande tournée dans les foyers. Et le vieux monsieur à la barbe blanche s’est libéré l’espace d’un instant pour faire rêver les petits saint-martinois. Santa, le Père Noël est arrivé les bras chargé de cadeaux et de gourmandises pour tous ces enfants si sages. L’émerveillement pouvait se lire dans les yeux et les sourires de chacun. Les cadeaux ont été distribués à partir de 17 heures et tout le monde a eu droit à sa photo avec le Père Noël.

Des chants, poèmes de Noël, danses, pièces de théâtre étaient également au programme de cet après-midi conviviale et chaleureuse.

Les festivités de Noël se poursuivent sur le Front de Mer ce vendredi 23 décembre avec le traditionnel concours de tartes, puddings et punchs de 17h à 20h suivi du concert « XMAS SHIN DING » de 20h à 23h.

Samedi 24 décembre, de 8h à 14h, un grand marché de Noël est organisé toujours sur le Front de Mer au village de Noël avec la présence de nombreux exposants locaux. L’occasion de découvrir des spécialités locales qui devraient titiller vos papilles !_AF

