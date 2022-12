FESTIVITÉS : Le marché de Noël d’Hope Estate reviendra l’année prochaine !

Organisé par l’association Niglo qui re-signe pour l’année 2023, le marché de Noël d’Hope Estate n’est pas pour autant terminé : toute l’équipe de bénévoles vous attend aujourd’hui dès 16h pour le dernier grand soir de la première édition de ce marché qui aura énormément plu aux petits et aux grands.

L’idée d’un marché de Noël à Hope Estate germait dans les esprits des bikers de l’association Niglo depuis septembre dernier. Ils ont réussi le pari fou de transformer Hope Estate en village de Noël avec des gonflables géants et en espace de jeux dédiés aux enfants qui ont pu, depuis le 15 décembre dernier, s’amuser dans les attractions installées pour l’occasion : carrousel, château gonflable avec toboggan, taureau mécanique, igloo qui fait tressaillir de froid et dans lequel il y aura de la vraie neige ce soir, jeux d’arcade pour les férus de Pac-Man et de Mortal Kombat, sans oublier l’indispensable flipper aux couleurs de Star Wars et la machine à pince pour tenter d’attraper la peluche de son choix. Munis de toutes les autorisations que requiert une manifestation de cette envergure, les bénévoles de l’association avaient à cœur de proposer un marché de Noël qui éblouit les enfants et les visiteurs de tout horizon. Si les stands des exposants qui proposaient des créations locales sont désormais fermés, le marché de Noël d’Hope Estate est ouvert en toute gratuité jusqu’à 21h ce vendredi 30 décembre. En organisant cet évènement chaleureux qui a marqué Noël 2022 à Saint-Martin, la grande famille du HDC Niglo F.W.I. montrait déjà toute la générosité qui règne au sein de ce club solidaire dont la grandeur d’âme n’a aucune limite en cette période de fêtes de fin d’année : le 21 décembre dernier, le marché de Noël d’Hope Estate a ouvert gracieusement ses portes à l’association Handynamique pour permettre à dix-huit enfants en situation de handicap d’accéder aux manèges dans les meilleures conditions le temps d’un après-midi. « Les enfants ont pleuré de joie, les parents ont pleuré de joie, et nous aussi ! » nous confiait Jean-Karl Atzert de l’association Niglo.

La première édition du marché de Noël d’Hope Estate aura permis de réunir toute la population, sans aucune distinction, dans un esprit rassembleur. L’association organisatrice se réjouit de réitérer l’expérience l’année prochaine, avec encore plus de manèges, d’exposants et de surprises sur un terrain qui sera nivelé afin d’accueillir les célèbres chalets pour un marché dans la pure tradition de Noël. _Vx

