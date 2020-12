Festivités : L’association « SXM, un Noël solidaire » et le camion du Père Noël ont fait des heureux chez les enfants !

Le camion de Noël de l’Association « SXM, un Noël Solidaire » a effectué avec un accueil enthousiaste sa distribution de bonbons et sapins. A la plus grande joie des enfants massés tout au long du parcours.

« Grâce à vous, nous avons passé une journée MAGIQUE, remplie de partage, de bonheur et d’amour.

Tout cela n’aurait pas pu être réalisable sans tous vos dons de décorations et de bonbons.

Un grand merci à vous, et à celles et ceux qui ont participé à notre cagnotte.

Merci à nos points de collecte :

La Plantation, Orient Bay, Saint-Martin, l’école Mandarine, l’agence Immodom, Alizée G-sxm et Doris

Merci à Denisio RiddimMaster DeejayVybz de nous avoir passé son camion ainsi qu’à Didial de nous avoir trouvé notre chauffeur, Loïc Annicette , sans qui nous n’aurions pas pu faire cette tournée et à Fabian Kijzer d’avoir permis de mettre l’ambiance.

Merci à tous les enfants et personnels de l’école maternelle Mandarine, des Collèges Soualiga et Mont Des Accords, du lycée professionnel de Concordia, du Pôle Solidarité et Familles, et aux élèves de maîtresse Maryse (Emile Choisy) de nous avoir créé de merveilleuses décorations qui ont sublimé notre camion.

Merci à notre superbe maquilleuse Nohamie Dormoy de nous avoir transformé en princesses pour l’évènement.

Merci à Lily Hinckfoot et l’association Wallartsmartin pour ses chefs d’œuvre.

Merci à Samarpaint pour le don de peintures, à ERPEG, PDG et Office fournitures pour les dons d’enveloppes, boites et matériels qui nous ont permis de les décorer.

Merci à HARIBO et à PRIME pour les dons de bonbons qui ont fait le bonheur des enfants.

Merci à la SEMSAMAR, Aqua multi service, et à Sxm cabinet dentaire pour votre générosité.

Merci à Frédérique Porier et Priincess Lea pour les délicieux gâteaux et cup-cakes.

Merci à Alexia Benet et Audrey Barbès qui nous ont aidées à la décoration du camion ainsi qu’à Leslie, Brigitte, et Angel lors de la distribution.

Merci aux photographes Damien Chagnaud d’avoir immortalisé les merveilleux moments passés lors de cette journée.

Merci à nos mascottes, le père Noël et Mickey d’avoir accepté le temps d’une journée de se mettre dans la peau de ces personnages et rendre cette tournée encore plus magique.

Et enfin MERCI aux princesses sans qui cet évènement n’aurait jamais vu le jour : Maika Benet, Froissart Kaoutar , Thayanne Claire , Selma Lolaa , Clarisse Boeuf , Joanita Ferdinand-grot , Doris Sxm ».