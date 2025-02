FESTIVITÉS : Lancement des pré-activités du Carnaval 2025 ce week-end !

Le Carnaval de Saint-Martin 2025 approche à grands pas et l’ambiance festive s’installe dès ce weekend à Quartier d’Orléans et Grand-Case. Les pré-événements initiés lors de l’édition 2024 visent à créer de l’engouement avant les festivités officielles, animer les quartiers et engager la population dans l’esprit du Carnaval.

Ce vendredi 7 février, place au GET FIT 2 FETE au plateau sportif de Thelbert Carti à Quartier d’Orléans, de 19h à 20h. Le mot d’ordre : se préparer pour les défilés. Cette première séance d’une heure de Soca Fit sera animée par la coach FABI ! Un entraînement dynamique pour entrer dans l’ambiance et se remettre en forme avant les jours gras ou simplement pour bouger. L’association Saint Martin Santé sera présente pour prodiguer des conseils en nutrition et bien-être.

Samedi 8 février, l’évènement BARVENTURE édition KARAOKÉ se tiendra au Tropic’s Bar de Grand-Case, de 19h à minuit. Les amateurs de karaoké auront l’occasion de briller sur scène dans une compétition conviviale et festive. L’ambiance musicale sera assurée par les DJ LIL R et DEEJBLAZE. L’entrée est libre, venez donc chanter et célébrer ensemble cette période festive de l’année.

Dimanche 9 février, ce sera à la DRUM PARADE d’animer Quartier d’Orléans, de 16h à 17h. En collaboration avec l’Association Rhythm and Groove, les tambours résonneront dans les rues. Le cortège partira de la station-service jusqu’à la pharmacie pour une parade vibrante qui donnera un avant-goût des festivités du Carnaval 2025. Le public est invité à se joindre au défilé et à vivre cette expérience unique. _Vx

Infos : 06 90 37 55 57

Carnavaldesaintmartin@gmail.com

Facebook – Instagram

Youtube : @Carnavaldesaintmartin

