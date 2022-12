FESTIVITES : L’agence immobilière « Emotion Caribbean Real Estate » a fait des heureux pour Noël !

Le Père Noël est passé avant l’heure le vendredi 23 décembre au Village de Noël pour une distribution de cadeaux à 150 enfants défavorisés. Un moment de fête et de partage organisé par l’agence immobilière « Emotion Caribbean Real Estate », en partenariat avec trois associations locales, Le Manteau de Saint-Martin, la Croix-Rouge et Trait d’Union, sans oublier les clients et partenaires dont Bébé n’Kids.

Ce vendredi-là, il a fait une belle surprise aux enfants de Saint-Martin ! À quelques heures de célébrer Noël, le célèbre vieillard au costume rouge est venu leur apporter des cadeaux. 150 cadeaux offerts aux enfants défavorisés grâce à la mobilisation de l’agence immobilière « Emotion Caribbean Real Estate » et des généreux donateurs qui ont permis d’organiser ce moment festif, pour le plus grand bonheur des petits et grands.

« Après avoir organisé une chasse aux œufs aux vacances de Pâques qui a connu un franc succès, nous avons décidé de mettre en avant une nouvelle fois les enfants en cette période de fêtes », souligne Jeff Reeman, directeur commercial de l’agence immobilière Emotion Caribbean Real Estate. « C’est toujours un plaisir d’offrir un cadeau aux enfants défavorisés et ainsi illuminer leurs regards » !

Tous les enfants ont eu le droit également à une photo personnalisée avec le Père Noël. Un souvenir inoubliable ! _AF

