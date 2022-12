FESTIVITÉS : La Maison du Père Noël, au coeur de la tradition

L’année 2022 aura marqué le grand retour de la magie de fêtes de fin d’année à Cripple Gate où la Maison du Père Noël, véritable patrimoine de Saint-Martin, a rouvert entièrement ses portes au public émerveillé par cet endroit unique.

« Grand moment d’émotion », « un arrêt dans le temps », « un retour en enfance », les témoignages ne manquent pas pour caractériser la visite dans cet antre du Père Noël en activité depuis plusieurs décennies. Créée à la base pour les enfants du quartier, la Maison du Père Noël s’illumine chaque année le soir de Thanksgiving, après deux mois d’intense préparation. Cette année, Bernardine et Monique ont réservé de nouvelles surprises aux enfants et aux adultes qui visitent cette maison féérique. Sapins, décorations, illuminations, crèche, santons, village de Noël miniatures, la collection est impressionnante et l’accueil chaleureux. Les habitants de Saint-Martin ne manquent jamais l’appel et les touristes de passage repartent avec des étoiles plein les yeux. Si l’esprit de Noël se répand sur tout le territoire au mois de décembre, l’épicentre se trouve incontestablement dans la Maison du Père Noël, en toute générosité et gentillesse. Chants de Noël, douceurs à boire et à manger, l’immersion est totale pour conserver son âme d’enfant. Le légendaire bonhomme en pain d’épices est le thème de cette édition 2022, comme en témoignent les nombreuses décorations installées dès l’entrée. Depuis le début du mois de décembre, les animations se sont multipliées pour le plaisir des petits et des grands. L’entrée est gratuite, les visiteurs sont invités à faire un don de leur choix pour que la Maison du Père Noël de Cripple Gate puisse continuer à répandre la magie de Noël comme elle le fait si bien. Le réveillon approche à grands pas et l’équipe vous concocte une soirée spéciale le samedi 24 décembre avec la venue d’artistes locaux et le concours du meilleur costume de Père Noël. De quoi se mettre dans l’ambiance avant le jour J. _Vx

Horaires : ouvert du mercredi au dimanche de 18h à 21h. Infos : 06 90 66 40 24

Facebook : Santa House

