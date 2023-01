FESTIVITÉS DU 1ER JANVIER : Explosion de lumières dans le ciel de Marigot

Si la nuit du réveillon du Nouvel An avait déjà été bien illuminée grâce à la myriade de feux d’artifices organisés aux quatre coins de l’île, celui tiré dans la baie de Marigot ce dimanche 1er janvier 2023 aura remporté tous les suffrages.

La première soirée de l’année aura été dignement fêtée par la population saint-martinoise lors de l’évènement préparé chaque année par la Collectivité sur le parking des taxis de Marigot. Celui-ci était déjà noir de monde lorsque les premières notes du « Peace Concert » ont résonné au cœur de la capitale. Ce thème de la paix fut omniprésent lors de la manifestation qui rassemblait des centaines de personnes dans un esprit de vivre ensemble typique du territoire. « Peu importe la couleur de peau, l’origine, l’âge ou le sexe, nous vivons tous ensemble et c’est ce qui fait la magie de Saint-Martin » témoignait un des maîtres de cérémonie.

Les familles se sont déplacées en nombre pour assister aux performances d’artistes talentueux comme Tamillia Chance, petite étoile au grand talent qui a marqué The Voice Kids, Shakiya, Shantillia, sans oublier les performances spéciales de Copacabana, Funtopia, et Rhythm & Groove pendant la soirée. Roxsy et Malaïka Maxwell dont les voix chaudes vous enveloppent et vous séduisent instantanément étaient également de la partie, tout comme Royalty et Natisha Hanson qui a remis la scène en musique live après le traditionnel feu d’artifices éblouissant la foule à 21h tapantes. Huit minutes de pur bonheur, huit minutes durant lesquelles on ne pouvait entendre que les explosions de lumières tant le spectacle pyrotechnique était spectaculaire, laissant la foule amassée sur la jetée et le front de mer de Marigot simplement béate. Le final de ce feu d’artifices marquant le début officiel de l’année 2023 fut un des plus beaux si l’on se réfère aux acclamations unanimes face à la pluie d’étincelles fumantes après sa clôture. Le concert pour la paix en partenariat avec Kalaboom Events et SXM Artists a ensuite repris son programme avec les artistes invités et le renfort de DJ Lil R, Deejay Vybz et MC Dutty Sham, tout en énergie et en danse lancinante. Les enfants ont pu s’amuser pleinement grâce aux activités sportives dont les paniers de basket installés pour l’occasion. Les plus actifs s’en sont donnés à cœur joie dans les châteaux gonflables dont un prévu pour les plus petits.

Pendant que les enfants se dépensaient en riant, les plus grands ont profité de la tente « photo boot » pour immortaliser le passage à l’an nouveau. Les nombreux stands de nourriture et de boissons n’ont pas désempli tout au long de cette soirée inoubliable où les « Happy New Year » ont été légion. La fête a battu son plein jusque tard dans la nuit, avec toujours autant d’ambiance et d’esprit rassembleur. Belle et merveilleuse année 2023 à toutes et à tous ! _Vx

849 vues totales, 849 vues aujourd'hui