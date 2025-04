FESTIVITÉS : Dernier tour de piste pour les Mardis de Grand-Case

Ce soir, les Mardis de Grand-Case tirent leur révérence avec une ultime soirée qui s’annonce magique et spectaculaire. Pour cette dernière édition avant l’année prochaine, préparez-vous à vivre une soirée mémorable avec une parade lumineuse aux costumes éclatants et une ambiance festive qui fera vibrer tout le boulevard.

Dès 18h et jusqu’à 22h, l’art et la culture locale seront à l’honneur avec une centaine d’exposants proposant bijoux, prêt-à-porter, accessoires, décoration et produits artisanaux faits maison. Les gourmands ne seront pas en reste, avec de nombreux stands mettant en avant la gastronomie locale et les spécialités caribéennes.

Le point d’orgue de cette soirée sera la grande parade des lumières, où danseurs et artistes en costumes étincelants défileront sous les regards émerveillés des spectateurs, petits et grands. La musique live accompagnera cette explosion de couleurs et d’énergie, avec le groupe Locomotiv, connu pour sa puissance scénique et son groove caribéen entraînant.

Bien que cette version 2024 ait été raccourcie à seulement quatre dates, l’engagement de Calypso Event, des nombreux bénévoles, sponsors et partenaires a permis de maintenir l’essence de cet événement incontournable. Alors, pour cette dernière chance de profiter des Mardis 2025, rendez-vous ce 1er avril à partir de 18h à Grand-Case pour une soirée inoubliable (et ce n’est pas une blague). _Vx

