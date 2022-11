FESTIVITES DE NOËL 2022 : C’est l’heure de réserver votre stand au village de Noël

A l’occasion des fêtes de fin d’année, la Collectivité de Saint-Martin organise un village de Noël « the Sweetness of St-Martin Christmas », qui se tiendra du mercredi 21 décembre au samedi 24 décembre 2022.

Seule la vente de plats traditionnels de Noël sera autorisée durant cet événement et aucune préparation ne sera possible sur place. Les stands payants seront limités à 16 et aucune réservation ne sera possible.

Les personnes souhaitant disposer d’un stand sont invitées à faire la demande auprès du service culture de la Direction l’Action Culturelle, situé 22 rue de la liberté (ancienne école Bord de mer) à Marigot avant le vendredi 18 novembre 2022, à 12 heures dernier délai.

Les intéressés devront fournir un justificatif d’identité en cours de validité d’identité lors de leur demande.

Pour toute information complémentaire, veuillez-vous adresser : directement au service culture ou par téléphone au : 0590 87 50 04 poste 1313 ou par mail : Minerva.noel@com-saint-martin.fr et Claudine.Lake@com-saint-martin.fr

