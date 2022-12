FESTIVITES DE NOËL 2022 : 17ème édition du concours de tarte, pudding et punch traditionnel !

La Collectivité lance la 17ème édition du concours de tarte coco, de pudding à la patate douce et de punch traditionnel «Guavaberry».

Le concours se tiendra le vendredi 23 décembre 2022, à partir de 17 heures au Village de Noël, situé sur le Front de mer de Marigot (parking de la gare maritime).

Les tartes, les puddings et les punchs traditionnels seront préparés en amont par les candidats et présentés pour la dégustation aux membres du jury, qui noteront les produits selon des critères de présentation, de qualité et de goût.

Pour cette édition 2022, le gagnant de chaque catégorie, sera récompensé par un billet d’avion aller-retour dans la Caraïbe.

Pour prendre part à ce concours, les candidats sont invités à s’inscrire auprès de la Direction des Affaires Culturelles, avant le vendredi 9 décembre 2022 à 12 heures :

– En remplissant le formulaire téléchargeable sur le site de la Collectivité www.com-saint-martin.fr et en le renvoyant à l’adresse suivante: Minerva.noel@com-saint-martin.fr

– Ou en venant s’inscrire directement auprès du service Culture de la Direction de l’Action Culturelle de la Collectivité de Saint-Martin, situé à l’annexe du bord de mer – n°22 rue de la Liberté à Marigot.

Pour toute information complémentaire, veuillez-vous adresser au service culture – Ouvert du lundi au vendredi entre 8h30 et 15h00 ou par téléphone au : 0590 87 50 04 (poste 1313).

