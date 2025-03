FESTIVITÉS : Carton plein pour les Mardis de Grand-Case

Le mardi 11 mars dernier, le village des pêcheurs a renoué avec son événement phare : les Mardis de Grand-Case. L’édition 2025, bien que réduite à quatre dates en raison de contraintes budgétaires, a immédiatement conquis le public. Des milliers de personnes ont envahi le boulevard, redonnant à ce rendez-vous son effervescence légendaire.

« Malgré la longue attente, c’est avec une grande joie et fierté que nous vous accueillons pour cette édition 2025 », a lancé Chantal Vernusse, présidente de Calypso Event, entourée des officiels et sponsors. Elle a rappelé que cette manifestation, initiée par les commerçants de Grand-Case, est un véritable carrefour culturel où musique, artisanat et gastronomie se mêlent pour une expérience unique.

Après la traditionnelle coupe du ruban, la parade avec Saint Martin Twirling Entertainment et Les Eplorateurs a lancé les festivités au rythme enivrant de la musique antillaise. Dans une explosion de couleurs et de plumes, les artistes ont eu du mal à se frayer un chemin tant la foule était compacte. De leur côté, les exposants ont vu leur stand pris d’assaut, heureux de participer à cette célébration emblématique de l’ADN saint-martinois. La seconde parade, sur le thème du carnaval, a été l’un des temps forts de la soirée, électrisant les spectateurs avec ses costumes flamboyants et ses performances dynamiques.

Moment de grâce, la troupe Funtopia a illuminé la nuit avec ses musiciens, cracheurs de feu et artistes sur échasses, suscitant l’admiration de tous.

Pour la CCISM, cet événement rassemble chaque semaine l’énergie créative et les richesses de notre île. Rappelant l’importance du soutien aux entrepreneurs, Angeline Laurence a insisté : « Revoir le boulevard animé est un symbole de résilience et d’espoir ».

Marc Ménard, représentant l’Office de Tourisme, a quant à lui mis l’accent sur l’importance des Mardis pour la visibilité de Saint-Martin : « Nous avons une belle île et un beau boulevard animé par les Mardis et la population locale. Ce n’était pas chose facile cette année, mais il était essentiel de trouver une solution pour maintenir cette édition ».

De son côté, Louis Mussington, président de la Collectivité, a reconnu les défis rencontrés : « Malgré nos échanges parfois difficiles, vous (l’équipe organisatrice de Calypso Event ndlr) avez défendu votre position avec courage et détermination. Nous comprenons qu’il est essentiel de pérenniser cet événement et nous ferons tout notre possible pour l’accompagner ».

Enfin, la sous-préfète Marie Hildegarde Chauveau a conclu avec émotion : « C’est un plaisir d’être ici aujourd’hui pour mes premiers Mardis de Grand-Case ». Elle a aussi salué la ténacité des organisateurs face aux défis sécuritaires et économiques : « Cet événement, presque devenu une tradition après 23 ans, est la preuve que, même dans un contexte difficile (…), tous se battent pour vivre ensemble, il est extraordinaire de pouvoir être témoin de ce rebondissement et cette ressource ». Avec un tel engouement général dès la première soirée, cette édition 2025 des Mardis de Grand-Case, bien que réduite à quatre soirées, s’annonce mémorable. Rendez-vous demain à partir de 18h pour le deuxième volet de l’édition 2025 avec la White Parade et ses nombreuses surprises ! _Vx

