FESTIVITÉS / Carnaval de Saint-Martin : c’est -officiellement- lancé !

Si les pré-événements du Carnaval 2025 de Saint-Martin battent leur plein depuis le 7 février dernier, c’est à partir d’aujourd’hui que le coup d’envoi officiel est donné.

Après l’échauffement lors de la finale du Get Fit 2 Fête à Marigot ce vendredi de 19h à 21h, le Carnaval de Saint-Martin va démarrer en fanfare avec CULTURANZA, une célébration vibrante de la culture et des traditions de l’île ! L’événement tant attendu aura lieu demain, samedi 22 février, sur le front de mer de Marigot, de 17h à minuit, promettant une explosion de couleurs, de musique et de festivités.

Cette édition spéciale débutera à 17h avec un défilé culturel qui s’élancera du rond-point d’Agrément, traversant la Rue de Hollande, la Rue de la République, le Boulevard de France sur le front de mer et terminant en beauté au pied de la statue ‘The Market Lady’. Ce cortège mettra à l’honneur les costumes traditionnels, la danse et les rythmes envoûtants des groupes carnavalesques locaux. La soirée se poursuivra, toujours sur le front de mer, avec des performances d’artistes et de groupes emblématiques. CULTURANZA 2025 promet de faire vibrer Saint-Martin avec une programmation riche en surprises, célébrant l’esprit festif et l’unité de l’île. Sans oublier la Grande Parade des enfants le dimanche 23 février dans les rues de la capitale. Rendez-vous ce weekend pour une immersion totale dans la magie du carnaval ! _Vx

