Festivités : 375 paniers de Noël offerts aux aînés de Saint-Martin !

Chaque année, la collectivité de Saint-Martin distribue aux aînés du territoire des paniers de Noël composés de douceurs pour les fêtes.

La délégation Solidarité et Famille et sa direction de l’autonomie ont assuré la distribution de 375 paniers de Noël pour le plus grand plaisir des anciens et de leurs familles.

Nous leur souhaitons un joyeux Noël et des fêtes de fin d’année empreintes de solidarité et de partage.

Joyeux Noël à tous !