Festival de la Gastronomie : top départ des inscriptions au concours de mixologie

L’Office de Tourisme a programmé la 3ème édition de l’événement culinaire du 11 au 22 novembre 2023. Les candidats au titre de « Meilleur Mixologue de Saint-Martin » sont invités à faire connaître leur participation jusqu’au 1er juin 2023.

Saint-Martin, paradis du cocktail sur la plage et de la vie nocturne, offre à l’art de la mixologie une place de choix durant le Festival de la Gastronomie. Vous souhaitez faire rayonner votre établissement et valoriser votre talent ? Participez au concours de mixologie durant l’édition 2023 ! Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 1er juin, via un formulaire en ligne sur https://forms.office.com/e/M2CywAz4gV. Seule condition requise : être salarié ou gérant d’un établissement déclaré à la CCI, immatriculé en partie française.

Une fois l’inscription validée, les candidats participeront à la première phase de qualifications « On the road to the Festival de la Gastronomie 2023 » : du 3 au 8 juillet 2023, trois mixologues expérimentés sélectionneront 8 candidats pour les conduire à la demi-finale, qui sera organisée durant le Festival de la Gastronomie. Les compétiteurs seront alors invités à la deuxième phase de sélection, en proposant en cocktail à un comité de trois jurés.

Trois candidats seront retenus pour briguer le titre de Meilleur Mixologue de Saint-Martin 2023/2024, en participant à la finale du concours durant la soirée de clôture.

L’hibiscus – ou groseille-pays – star du Festival 2023

Le Festival de la Gastronomie, qui honore les arts culinaires de Saint-Martin, se déroule chaque année sur le thème d’un ingrédient phare, emblématique de la cuisine caribéenne.

Après le tamarin (2021) et la banane plantain (2022), les restaurateurs seront cette année invités à revisiter la groseille-pays, variété d’hibiscus dont on consomme les feuilles comme légume, mais aussi le calice et les fleurs. Sirop, punch, thé, gelée, épice… L’hibiscus, aux nombreuses propriétés nutritionnelles et médicinales, réserve bien des surprises gustatives.

La plante est devenue l’emblème du Festival de la Gastronomie 2023 grâce au vote du public, lors d’une campagne réalisée sur les réseaux sociaux du 17 au 28 février (campagne qui a cumulé plus de 700 votes au total).

