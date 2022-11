FESTIVAL DE LA GASTRONOMIE : Retour sur le premier volet des ateliers cuisine

C’est au cœur de Marigot que les premiers ateliers de cuisine du Festival de la Gastronomie se sont déroulés le samedi 12 novembre dernier. Le parrain de l’édition 2022, Nicolas Sale, s’est chargé de l’inauguration, avec brio.

La rue Charles de Gaulle avait été fermée pour l’occasion, les effluves gourmandes se faisaient sentir à l’approche de la tonnelle sous laquelle se passait l’évènement. En guise de première recette concoctée par le chef Nicolas Sale, les apprentis d’un jour ont relevé le défi de cuisiner un carpaccio de bar. Animé avec énergie par Malaïka Maxwell qui traduisait en anglais la marche à suivre, chaque atelier comptait 16 participants, studieux et appliqués à suivre les directives de Nicolas Sale, élu « chef de l’année » en 2017. Sur une durée d’1h30, les cuisiniers en herbe ont préparé les différents ingrédients, effectué les découpes et les cuissons nécessaires à l’élaboration de la recette, dressé leur assiette en laissant place à leur propre créativité, le tout dans une ambiance détendue et de partage. Renee Blackman a ensuite pris la relève avec sa recette de longe de porc agrémentée d’une sauce barbecue à la mangue marinée et d’un écrasé croustillant de banane plantain, ingrédient vedette du Festival de la Gastronomie 2022. Après le passage de Danitza Matthew qui a transmis son savoir aux étudiants en les guidant dans la confection d’un ragoût de queue de cochon, c’est le chef Bastian Schenk de la Villa Hibiscus, épaulé de Sarah, qui a présenté sa recette de Saint-Pierre aux saveurs de colombo avec un lait de coriandre chutney mangue papaye banane.

Les papilles de l’assemblée ont littéralement explosé lors de la fabrication de ce dernier. Tout au long de l’après-midi, les grands élèves n’ont pas caché leur joie et leur fierté de pouvoir cuisiner en la présence de chefs aussi renommés qui passaient régulièrement à chaque plan de travail pour une touche d’attention personnalisée et leur donner de précieux conseils._Vx

