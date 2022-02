FESTIVAL DE LA GASTRONOMIE : Remise d’un chèque de 5000€ au Lycée Daniella Jeffry

Les fonds récoltés lors du gala de charité du Festival de la Gastronomie ont été remis à la section restauration-hôtellerie du Lycée Professionnel Daniella Jeffry.

L’Office du Tourisme, organisateur du Festival de la Gastronomie qui s’est tenu en novembre dernier, souhaitait à ce que la jeunesse saint martinoise soit impliquée directement dans la première édition de ce grand concours culinaire. Aïda Weinum, Directrice de l’Office du Tourisme, Nathalie Pinthiere-Brooks, chargée de promotion locale & régionale et Valérie Damaseau, Présidente de l’Office du Tourisme et Vice-Présidente de la Collectivité, se sont montrées fières de l’enthousiasme exprimé par les élèves de l’établissement lorsque les acteurs de l’Office du Tourisme leur ont exposé le projet du Festival et leur compétition mini-Top Chef. Les participantes ont eu l’occasion d’élaborer des recettes avec des chefs étoilés, qui n’ont d’ailleurs pas hésité à se prêter au jeu de commis pour les seconder, leur offrant ainsi une expérience unique. La lauréate du concours, Jackicha Hodge, a gagné un stage d’une durée d’une à deux semaines à l’institut Paul Bocuse dont l’organisation est en cours, ses frais de déplacement et de logement ainsi que ceux de son accompagnant seront intégralement pris en charge par l’Office du Tourisme. Lors de la soirée de clôture du Festival de la Gastronomie, les socio-professionnels et les invités conviés au diner de gala avaient la possibilité de faire un don dont le fruit serait reversé à la section restauration-hôtellerie du lycée. Un chèque de 5000 euros a donc été remis à Catherine Decilap, provisoire adjointe du Lycée Professionnel Daniella Jeffry, représentante de Janine Hamlet, proviseure empêchée et navrée de ne pouvoir assister à cet évènement marquant pour les élèves. Ce montant servira à l’acquisition d’une plancha professionnelle et à l’achat d’une borne réfrigérée. L’Office du Tourisme travaille déjà d’arrache-pied à la préparation de la seconde édition du Festival de la Gastronomie qui aura lieu en fin d’année 2022, d’autant que la gastronomie récemment mise en avant par ce dernier, est un pilier fort du territoire de Saint Martin. _Vx

