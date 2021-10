Festival de la gastronomie : Les restaurateurs de St-Martin invités à revisiter le tamarin 

Dans le cadre de l’événement « Taste Saint-Martin » qui se déroulera du 13 au 30 novembre 2021, les restaurateurs locaux sont invités à créer des spécialités ou un menu en cuisinant le célèbre petit fruit qui prolifère sous nos latitudes. Avis aux candidats !

Sa coque marron en forme de haricot et sa chair au goût sucré acidulé évoquent les secrets culinaires des Antilles et le caractère des saveurs tropicales. Local et de saison, le tamarin est en vedette pour cette première édition du Festival de la gastronomie orchestrée par l’Office de tourisme afin de valoriser le patrimoine culinaire de Saint-Martin et honorer la richesse du savoir-faire local. De nombreux événements seront ainsi programmés du 13 au 30 novembre, parmi lesquels cette célébration de notre petit fruit local qui va faire appel à la créativité de nos restaurateurs. Ceux-ci sont en effet invités à imaginer et faire déguster des recettes à base de tamarin, que ce soit un cocktail, une entrée, un plat ou un dessert. Ils peuvent également proposer un menu complet (entrée, plat, dessert) pourvu que chacun des plats revisite le tamarin. Appel aux candidats !

Pour les restaurateurs participants, ce sera l’occasion de bénéficier d’un beau coup de projecteur sur leur établissement car l’Office de Tourisme prévoit d’assurer leur promotion, notamment sur les réseaux sociaux, pour susciter l’appétit de la clientèle. Sont également programmées des visites de journalistes culinaires et de chefs de renom invités à participer à « Taste Saint-Martin ».

• Du tamarin… et un concours

Les restaurateurs participant à ce « tasting tamarin » pourront également, s’ils le souhaitent, concourir à « La meilleure table de Saint-Martin 2021-2022 » et rivaliser face à un comité d’experts culinaires composé de chefs français locaux et régionaux, dont Jimmy Bibrac couronné meilleur chef Antilles-Guyane 2020 par le guide Gault & Millau ou Michel Portos, chef cuisiner 2 étoiles du Guide Michelin. Les gagnants du concours bénéficieront d’une visibilité particulière sur le site internet de l’Office de tourisme et son guide des restaurants.

• Comment participer ?

Tous les restaurateurs de l’île peuvent participer à ce « tasting tamarin ». Pour ce faire, merci d’envoyer un mail à r.fleury@st-martin.org ou scanner le QR Code pour accéder au formulaire en ligne sur Google Forms. Les participants sont également invités à transmettre par mail des photos de leur établissement pour la campagne de communication.