FESTIVAL DE LA GASTRONOMIE : Les gagnants sont désormais (presque) connus

S’il faudra attendre ce mardi soir pour connaitre le grand gagnant élu « Meilleure Table 2022 », la remise des prix de la compétition du Festival de la Gastronomie a eu lieu dimanche soir au village de la gastronomie à Marigot.

Pendant 12 jours, le rythme fut soutenu pour les chefs, les organisateurs et les participants, le Festival de la Gastronomie refermera sa seconde édition ce mardi 22 novembre avec la grande soirée de gala et la désignation de la Meilleure Table 2022 après une compétition à l’aveugle entre les gagnants des quatre catégories. Mais avant d’en venir au palmarès, revenons sur quelques moments où les ateliers se sont multipliés, que ce soit, par exemple, à la Baie Orientale pendant l’atelier de mixologie avec Ninon Fauvarque, sur le front de mer de Marigot avec le duo sensationnel Laurent Huguet et Alain Warth ou lors des nombreuses démonstrations comme celle de la cheffe Maame Boakye au village de la gastronomie, village inauguré vendredi soir dernier en présence de tous les chefs, de Valérie Damaseau et Aïda Weinum, respectivement présidente et directrice de l’Office de Tourisme, de Silveria Jacobs, Première Ministre de Sint Maarten et son équipe dédiée au tourisme. Avec un accès gratuit pour tous, le village de la gastronomie a rassemblé les amoureux de la cuisine et les curieux, dans une ambiance de fête avec des stands de cuisine locale et des animations musicales au cours des trois journées marquées d’intensité. Les trois finalistes de la compétition de mixologie et les quatre gagnants de chaque catégorie se départageront ce soir. Suspense, suspense… _Vx

Palmarès :

Compétition de BBQ : Première place : Eddy Cozier (Quality Food) Deuxième place : Kadian Brown (Road Side Cool Out) Troisième place : Kenneth Hyman (Heritage Kitchen) Best Ribs : Eddy Cozier (Quality Food) Best Chicken : Kadian Brown (Road Side Cool Out) Best Pigtail : Eddy Cozier (Quality Food) Best Fish : Kenneth Hyman (Heritage Kitchen) Best Surprise Dish : Augustine Baly (TJ Delicacies)

Prix spéciaux : Coup de Coeur du Public : Première place : La Terrasse Rooftop Restaurant Deuxième place : Sandy’s Creole Cuisine Troisième place : Good Food & Mojitos Meilleur Dessert : Première place : La Dolce Vita Deuxième place : Chez Fernand Troisième place : Chez Rosemary

Beach Star Category : Première place : String Beach Deuxième place : Waï Plage Troisième place : 978 Beach

Authentic Star Category : Première place : Good Food & Mojitos Deuxième place : Chez Lainez Troisième place : Star Bar

City Star Category : Première place : Aux Mets Tissés Deuxième place : Kaz a Poke Troisième place : La Terrasse Rooftop Restaurant

Gourmet Star Category : Première place : La Villa Hibiscus Deuxième place : Le Pressoir Troisième place : Le Cottage

Les trois finalistes de la compétition de mixologie sont : Elise de l’Atelier

Thomas de la Villa Hibiscus

Aurélie de Maison Mère

Photo n°1 : Participants de la compétition de mixologie (les noms ne sont pas dans l’ordre de la photo) – Daryl (Hot Spot), Elise (L’Atelier), Thea (Sunset Café), Thomas (La Villa Hibiscus), Aurélie (Maison Mère), Cédric (La Favela), Philibert (978 Lounge / Sanctorum), Franco (Sandy’s Too).

Photo n°2 : Finalistes de la compétition de mixologie (Elise de l’Atelier, Thomas de la Villa Hibiscus, Aurélie de Maison Mère) et une partie des jurés (Mia Mastroianni, Arthur Sutley et Dale Moss)

Photo n°3 : Eddy Cozier (Quality Food), premier prix de la compétition de BBQ

Photo n°4 : Kénila et Kenneth Hyman (Heritage Kitchen), troisième prix de la compétition de BBQ

Photo n°5 : Kadian Brown (Road Side Cool Out), deuxième prix de la compétition de BBQ

Photo n°6 (de gauche à droite) : Aux Mets Tissés (premier prix City Stars), Le Cottage (troisième prix Gourmet Stars), Aïda Weinum (Directrice de l’Office de Tourisme), La Villa Hibiscus (premier prix Gourmet Stars), Valérie Damaseau (Présidente de l’Office de Tourisme), Star Bar (troisième prix Authentic Stars), La Terrasse Rooftop Restaurant (troisième prix City Stars et premier prix Coup de Coeur du Public), Good Food & Mojitos (premier prix Authentic Stars).

