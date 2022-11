FESTIVAL DE LA GASTRONOMIE : Le restaurant String Beach élu Meilleure Table 2022/2023

La grande soirée de clôture du Festival de la Gastronomie s’est tenue à la villa Sandy Line à Terres Basses ce mardi 22 novembre où un chef s’est démarqué lors de la dégustation à l’aveugle : Enor Guirand, chef passionné au grand cœur du String Beach.

Deux trophées trôneront désormais au restaurant String Beach à Orient Bay, celui du Meilleur Restaurant dans la catégorie « Beach Star » et le tant convoité « Meilleure Table 2022 / 2023 ».

Après 12 jours intenses de compétition, les quatre finalistes de chaque catégorie se sont affrontés lors d’une ultime épreuve où chacun des chefs devait proposer un plat reprenant les trois ingrédients choisis par le jury : la banane plantain, ingrédient phare de cette édition 2022, la volaille jaune et la langouste. Le jury composé des chefs invités du Festival de la Gastronomie ont alors dégusté à l’aveugle chaque plat, un par un.

Les yeux bandés, les cuisiniers professionnels et réputés ont fait appel à leurs autres sens pour élire la Meilleure Table 2022 / 2023. Jouant sur les textures, les assaisonnements et les saveurs, le chef Enor y a mis tout son cœur et sa créativité, malgré une blessure importante pendant la compétition finale. Le suspense s’est prolongé jusque tard dans la soirée car le concours de mixologie s’est également déroulé lors du gala.

C’est Aurélie de Maison Mère qui a remporté le prix de la Meilleure Mixologue. Les animations musicales ont permis aux nombreux visités de patienter avant l’annonce des résultats qui clôturent cette magnifique édition du Festival de la Gastronomie. L’Office de Tourisme, organisateur de l’évènement, peut être fier d’avoir tenu le pari de proposer une seconde édition tournée vers la population saint-martinoise. Pendant la conférence de presse de lundi dernier, tous les chefs sont unanimes : le Festival de la Gastronomie de Saint-Martin est une expérience unique et humaine.

Encore un immense bravo à tous les lauréats et surtout, à l’équipe soudée comme une vraie famille du String Beach : le chef Enor, Séverine, Lionel, Jean, Justine, Maëva, Cyril, Djamal, Jean Renel, Edwin et ses frères. _Vx

Palmarès :

Meilleure Table 2022 / 2023 : Le String Beach

Meilleure Mixologue : Aurélie de Maison Mère

Beach Star Category : String Beach (Orient Bay)

Authentic Star Category : Good Food& Mojitos (Marigot)

City Star Category : Aux Mets Tissés (Hope Estate)

Gourmet Star Category : La Villa Hibiscus (Mont Vernon)

Coup de Coeur du Public : La Terrasse Rooftop Restaurant

Meilleur Dessert : La Dolce Vita

7 vues totales, 7 vues aujourd'hui