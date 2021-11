Festival de la gastronomie : Encore une semaine pour tester et juger des plats à base de tamarin

Les chefs restaurateurs de la partie française sont invités à élaborer un plat autour du tamarin et à l’insérer dans leur carte pendant le festival de la gastronomie de Saint-Martin organisé par l’office de tourisme, soit du 13 au 30 novembre. Près de 76 ont accepté de relever le challenge. Cela signifie autant de recettes à tester en deux semaines !

Et pour ce faire, l’office de tourisme a invité quelques-uns des meilleurs chefs de métropole et de la Caraïbe. Chaque jour – midi et soir – ils testent une table. A la fin du repas, une grille d’évaluation est distribuée, une note entre 1 et 5 doit être attribuée à la présentation de l’assiette, la mise en valeur du tamarin, l’originalité du plat, l’équilibre des saveurs, etc. A la fin du festival, le plat qui aura récolté la note la plus élevée permettra à son créateur de remporter le titre de meilleure table de Saint-Martin 2021.

Après une semaine de dégustation, les grands chefs avouent avoir fait de réelles découvertes culinaires et être «impressionnés» par la qualité des plats proposés. «On sent que les chefs se sont vraiment impliqués dans ce festival. Certains ont réalisé un très grand effort de recherche dans l’élaboration de leur plat. On ressent vraiment leur envie de faire plaisir, de partager et de faire découvrir une saveur que l’on connaît peu», confie Laurent Huguet.

Le public est également invité à voter pour la meilleure table de Saint-Martin 2021. Dans les établissements participant au festival, les gourmets amateurs peuvent commander la sélection au tamarin et ensuite voter directement sur le site internet de l’événement. Les derniers plats seront servis le 30 novembre.