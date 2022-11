Festival de la Gastronomie de Saint-Martin : Les inscriptions aux ateliers de cuisine sont ouvertes !

Vivez une expérience unique auprès de chefs issus des quatre coins du monde en participant aux ateliers du Festival de la Gastronomie. Ne tardez pas à vous inscrire, les places sont limitées !

Un confit de porc et son millefeuille de potiron, l’incontournable lambi créole, le traditionnel fish & chips, un velouté de panais au lait de coco, le délicieux cake à la banane et bien d’autres plats à faire frétiller les papilles… Tous leurs secrets de fabrication vous seront dévoilés du 11 au 22 novembre 2022, durant la 2ème édition du Festival de la Gastronomie chapeautée par l’Office de Tourisme. L’année passée, les ateliers de cuisine proposés durant cet incontournable événement culinaire et animés par les chefs invités, avaient rencontré un énorme succès. Fins gourmets, vrais gourmands, passionnés des fourneaux, vous pouvez vous inscrire dès aujourd’hui pour participer aux sessions adultes ou enfants, aux côtés de grands chefs venus tout spécialement sur l’île, mais aussi de chefs saint-martinois bien connus pour leur talent. Au menu : une dose de bonne humeur, un soupçon d’émotions et une grosse pincée de saveurs !

Comment s’inscrire

Douze ateliers pour les adultes et deux ateliers pour les enfants sont d’ores et déjà ouverts aux inscriptions (voir programme ci-après) et un atelier supplémentaire sera ajouté ultérieurement au calendrier. Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site du Festival de la Gastronomie www.festival-stmartin.com puis accédez au programme des ateliers (https://festival-st-martin.com/programme/). Les réservations se feront ensuite exclusivement via l’application KBand (disponible sur Apple Store et Google Play). Une fois dans votre espace personnel sur l’application, vous rendre sur « tickets » puis sur « prochains événements ».

Le coût s’élève à 80 € pour s’inscrire en duo sur les ateliers adultes. Dix places sont disponibles pour chaque atelier, excepté le jeudi 17 novembre qui ne proposera que 8 places par atelier. Le coût de l’inscription pour les ateliers enfants s’élève à 40 € pour un ou deux enfants accompagné(s) d’un encadrant (10 places disponibles par atelier).

L’Office de Tourisme vous fait vivre les plus belles émotions du Festival de la Gastronomie grâce à ses nombreux sponsors et partenaires : 104.3 Radio, Air France, Air Antilles, Bacchus, Bragard, Classic Fine Foods, la Collectivité de Saint-Martin, Caraïb’Affaires, Champagne H. Blin, Dauphin Telecom, Domaine de Bellevue Marie-Galante, Europcar, le Fonds européen de développement régional (FEDER), Faxinfo, Grand Case Beach Club, Gérard Bertrand, Island Escape, Karibuni Boutique Hotel, La Playa, Le Pélican, Lionel Osmin & Cie, NRJ Radio, Nespresso, Nono Car Rental, Orient Beach Hotel, Palm Court, Pyratz, Property Ink, Paradise Peak, PBK, PDG, Quickly Car Rental, Radio St Barth, Radio Transat, Radio Maranatha, Robot Coupe, Rhum Gouverneur, Sotheby’s, SXM Food Connection, SOS Radio, Spirit Airlines, SoualigaPost, Totem, Youth Radio.

ATELIERS DE CUISINE :

LE PROGRAMME

Samedi 12 novembre, Rue du Général de Gaulle à Marigot : 4 ateliers adultes

9h – 10h30 : Carpaccio de bar, avec Nicolas Sale

11h – 12h30 : Longe de porc avec sauce barbecue à la mangue marinée et plantain croustillant écrasé, avec Renee Blackman

13h30 – 15h : Ragoût de queue de cochon, avec Danitza Matthew

15h30 – 17h : Le Saint-Pierre aux saveurs de Colombo, lait de coriandre chutney mangue papaye banane, avec Bastian Schenk de la Villa Hibiscus (gagnant catégorie Gourmet Stars, et Meilleure Table 2021)

Mercredi 16 novembre, Jardin agricole de Bellevue (chez Jah-Bash) : 2 ateliers enfants

14h30 – 15h30 : Cake à la banane, avec Ilham Moudnib

16h – 17h : Wrap banane et sauce chocolat, avec Laurent Huguet

Jeudi 17 novembre, Place du Village à la Baie Orientale : 5 ateliers adultes dont 1 à venir ultérieurement

15h30 – 16h30 : Lambis créoles avec Christine Hodge de Sandy’s Creole Cuisine (gagnante catégorie Authentic Stars 2021)

17h – 18h : Atelier de mixologie avec Ninon Fauvarque et Daryl Brooks de Hot Spot (gagnant Meilleur Cocktail 2021)

18h30 – 19h30 : Pavés de saumon frais et gratiné de bananes jaunes accompagnés de petits légumes sautés, avec Gaëlle Mussington

20h – 21h : Velouté de panais au lait de coco, avec Lionel Lévy

Samedi 19 novembre, Sandy-Ground à côté de la MJC : 4 ateliers adultes

9h – 10h30 : Confit de porc avec millefeuille de potiron et fromage canasta, avec Rafael Pires

11h – 12h30 : Fish & chips, avec Vladimir François-Maïkoouva

13h30 – 15h : Tomate ancestrale « cœur de bœuf » aux crevettes de Sept-Iles, avec Daniel Vézina

15h30 – 17h : Tartare aux deux saumons façon créole, avec Alain Warth et Laurent Huguet

* 1 atelier sera ajouté ultérieurement, restez connectés sur www.festival-stmartin.com

420 vues totales, 420 vues aujourd'hui