Festival de la Gastronomie 2025 : Le compte à rebours est lancé

L’Office de Tourisme de Saint-Martin a présenté mercredi dernier les grandes lignes de la 5e édition du Festival de la Gastronomie au kiosque de Marigot, soit exactement cinq mois avant son lancement officiel.

Du 11 au 22 novembre, l’île vivra au rythme des saveurs, du partage et de la créativité. Avec un programme renforcé, une stratégie tournée vers l’inclusion et un engagement renouvelé pour la durabilité, le festival s’inscrit pleinement dans l’ambition de positionner Saint-Martin comme la capitale gastronomique de la Caraïbe. “Il y a une réelle montée en puissance du festival. D’année en année il ne cesse de grandir, innover et grandir. Comment affirmer qui nous sommes dans un monde qui uniformise ? La réponse est par la cuisine”, a insisté Valérie Damaseau.

Un événement 100 % piloté en interne

En maîtrise totale, l’Office de Tourisme assure l’intégralité de la communication, du design visuel à l’animation des réseaux sociaux, avec la volonté de faire vivre le festival de l’intérieur. L’ouverture de la boutique en ligne depuis ce 11 juin, la généralisation du système cashless avec remboursement des soldes sous 30 jours après le 22 novembre, ou encore la démarche écoresponsable liée à la billetterie numérique témoignent de cette volonté d’innovation.

Des rendez-vous toujours plus nombreux et inclusifs

Côté programme, les classiques sont de retour : dîners à quatre mains, ateliers culinaires pour enfants et adultes, “Sip and Cook”, concours des lycéens, food trucks, barbecue, mixologie ou encore “Wine and Cheese Pairing”. Avec un prix d’entrée de 5€, le Village de la gastronomie se tiendra les 14 et 15 novembre et réunira une trentaine de stands pour un véritable tour d’horizon du goût made in SXM.

Parmi les nouveautés : la compétition des restaurateurs se déroulera désormais en public, tandis que la soirée de clôture prendra la forme d’un affrontement régional entre chefs des Caraïbes. “C’est une compétition inédite entre Saint-Martin et d’autres îles qui revendiquent le même titre que nous, être la capitale gastronomique de la Caraïbe”, a annoncé Aïda Weinum, directrice de l’Office de Tourisme. Le fruit de la passion, ingrédient phare de l’année, inspirera chefs, mixologues et restaurateurs dans l’élaboration de leurs menus.

Un parrain étoilé et des chefs engagés

Le chef étoilé Laurent Huguet, présent dans le jury du festival depuis ses débuts, sera le parrain de cette cinquième édition. À ses côtés, sept chefs locaux ambassadeurs et trois autres parrains prestigieux : Arthur Sutley pour la mixologie, Jason Santos pour les food trucks, Kevin Bludso pour le barbecue.

La place accordée aux jeunes est omniprésente. La soirée caritative le 20 novembre mettra à l’honneur les élèves du lycée professionnel, avec la participation de chefs invités pour créer un menu collaboratif. Un symbole fort : le buffet de la conférence de presse était assuré par Shaquan Liburd David, lauréat 2024 du concours lycéen.

Un ancrage local et une portée internationale

“Ce festival ne serait pas ce qu’il est sans la mobilisation du public et des professionnels locaux”, a rappelé Dominique Démocrite Louisy, 3e vice-présidente de la Collectivité, “C’est un événement de partage et de fierté collective, qui repose sur une alchimie entre ancrage local et rayonnement caribéen”. La sous-préfète Marie-Hildegarde Chauveau ne cache pas non plus son enthousiasme : “Ce festival a su se tailler une place dans le cœur des Saint-Martinois. Il mérite d’être pérennisé, voire étendu”.

Alors que les éditions précédentes ont vu croître la fréquentation, jusqu’à 8000 visiteurs pour la compétition barbecue l’année dernière, le festival entend anticiper les défis liés à l’accueil des foules. L’organisation prévoit pour ce concours un début de journée avancé, de midi à minuit, et une augmentation des compétiteurs.

Une cuisine qui raconte l’île

Cette cinquième édition s’annonce comme celle de la maturité, avec une programmation ambitieuse, une organisation maîtrisée et une volonté claire : faire du Festival de la Gastronomie un rendez-vous structurant du calendrier touristique régional. L’Office de Tourisme et ses partenaires veulent en faire un marqueur d’excellence et un levier de développement durable. Rendez-vous en novembre, pour une nouvelle célébration du goût, du talent et de l’identité saint-martinoise. _Vx

Infos et billetterie en ligne : https://www.festival-st-martin.com