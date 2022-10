Faxinfo annonce la sortie prochaine de son magazine « Spécial Coupe du Monde 2022 »

Pour la dernière Coupe du Monde de Football en Russie en 2018 qui avait vu la victoire finale de l’équipe de France, Faxinfo avait édité un magazine « Spécial coupe du monde »

Cette année, c’est du 20 novembre au 18 décembre que se déroulera la Coupe du Monde 2022 au Qatar, une date qui correspond idéalement au lancement de la saison touristique.

Faxinfo sortira donc prochainement son magazine « World Cup 2022 » dans lequel vous trouverez tout ce qu’il faut savoir sur l’évènement sportif le plus suivi sur la planète, avec des QUIZ pour jouer entre amis ou en famille.

Les textes seront en français et en anglais et il sera diffusé dans les 2 parties de l’île, via le réseau de distribution de Faxinfo.

Beaucoup de surprises pour cette fin d’année chez Faxinfo avec une autre qui vous attend prochainement … restez à l’écoute !

Pour rappel l’édition précédente du « Spécial Coupe du Monde 2018 » by Faxinfo (cliquez sur l’image).

Si vous êtes un établissement qui prévoit de diffuser les matches sur écran TV ou écran géant et souhaitez le faire savoir, contactez Faxinfo : info@faxinfo.sx

274 vues totales, 274 vues aujourd'hui