Family Trail : nature et convivialité au programme ce vendredi à Bellevue

Ce vendredi 16 mai, les amateurs de nature et de balades conviviales ont rendez-vous au jardin de Bellevue pour une nouvelle édition du Family Trail, organisée par l’association Dream Of Trail SXM.

Fidèle à son esprit de découverte et de partage, ce rendez-vous hebdomadaire invite petits et grands à sillonner les sentiers cachés de l’île dans une ambiance familiale et détendue.

Le départ sera donné à 17h30 précises, juste après le rassemblement fixé à 17h25 à l’entrée du sentier de Bellevue, au niveau du Rasta.

La balade, d’une durée estimée entre 1h15 et 1h30, est accessible à tous avec un niveau facile évalué à 2,5 sur 5. Seules obligations : prévoir baskets, lampe frontale, eau et un petit en-cas pour profiter pleinement du parcours et du célèbre coucher de soleil qui sublime souvent les hauteurs de Bellevue.

Même si ces balades sont habituellement réservées aux familles adhérentes à l’association (25 € par an), Dream Of Trail invite également les curieux à participer gratuitement à leur première sortie, pour le simple plaisir de la découverte. Un moment de respiration en pleine nature, accessible à toutes les générations. _Vx

Infos : 06 90 220 365