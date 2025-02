FAITS DIVERS / Vidéo virale de violence juvénile : la police met en garde contre les dérives

Par voie de communiqué, la police de Sint Maarten (KPSM) exprime sa profonde inquiétude face à un incident troublant impliquant deux jeunes filles mineures, dont la vidéo a largement circulé sur les réseaux sociaux la semaine dernière.

Les images montrent une violente altercation entre les deux adolescentes. L’une d’elles, plus imposante, confronte verbalement l’autre en l’accusant d’entretenir une relation avec son petit ami, avant de la frapper brutalement.

Ce qui choque encore davantage, c’est que la scène a été filmée par des témoins, vraisemblablement des camarades de classe, sans qu’aucun n’intervienne pour mettre fin à la violence.

La KPSM condamne fermement ces comportements et déplore la diffusion de ce contenu sur internet. La police a immédiatement pris des mesures : la principale suspecte a été interpellée et interrogée par le service des mineurs et de la moralité.

L’enquête est toujours en cours. Les autorités appellent les parents, tuteurs et responsables communautaires à sensibiliser les jeunes sur les conséquences de leurs actes, tant en ligne que dans la vie réelle :

“Il est essentiel que nos jeunes comprennent que la violence n’est jamais une solution et que filmer ou encourager de tels comportements ne fait qu’alimenter un climat néfaste“.

Note de la rédaction : Fidèle à ses valeurs éthiques, Faxinfo a pris la décision de ne pas diffuser la vidéo afin de ne pas contribuer à la banalisation de la violence.

Vol violent à Front Street : trois mineurs mis en cause

Dimanche dernier vers 17h, trois jeunes ont agressé une touriste à Front Street, la faisant chuter pour lui arracher son sac à main. La victime a subi un traumatisme crânien nécessitant des soins médicaux.

L’intervention rapide de la police a permis d’arrêter un suspect de 14 ans à Philipsburg. Les deux autres, âgés de 14 et 17 ans, se sont rendus au poste avec leurs parents. Le sac et son contenu ont été retrouvés.

Ferme et réactive, la KPSM rappelle que la violence ne sera pas tolérée et appelle parents et tuteurs à sensibiliser les jeunes aux conséquences de leurs actes. _Vx

