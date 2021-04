Faits divers : Une nouvelle série de vols à main armée perpétrée en partie hollandaise

La police hollandaise enquête actuellement sur plusieurs vols à main armée commis entre le 1er et 6 avril.

Rappel des faits : le jeudi 1er avril, aux alentours de 16 heures, plusieurs patrouilles de police se rendent au croisement de Long Well Road et de Front Street, où un supermarché a été victime d’un vol à main armée. Après avoir interrogé les victimes et des témoins, les enquêteurs apprennent que deux jeunes individus, masqués et armés d’une arme de poing, ont menacé l’employé et se sont emparés du contenu de la caisse. Les suspects ont ensuite quitté les lieux en direction de la plage de Great Bay.

Le même jour, vers 20 heures, des policiers sont appelés dans le secteur d’Ebenezer. Un homme a surpris en effet deux jeunes en train d’essayer de lui voler son scooter garé dans sa cour. Les deux malfrats n’ont pas hésité à le menacer avec une machette.

Grâce à la réactivité des forces de l’ordre, les deux lascars ont été finalement interpellés et placés en garde-à-vue au poste de police de Philipsburg.

Enfin, le mardi 6 avril, vers 3 heures du matin, un homme qui venait de retirer de l’argent dans un distributeur automatique a été suivi par deux individus sur la route de l’aéroport de Juliana.

Vêtus de vêtements sombres et en possession d’une arme de poing, ces derniers ont menacé leur victime avec une arme à feu et lui ont dérobé son argent et son scooter. Les deux braqueurs se sont ensuite enfuis dans une direction inconnue.

Les autorités hollandaises demandent à toute personne qui aurait des informations sur ces affaires de vols à main armée de bien vouloir contacter les enquêteurs au +1 721 5422222 poste 203, 204 ou 205 ou le numéro d’appel anonyme, le 9300.

Il est également possible de laisser un message privé sur la page Facebook Police Force of Sint Maarten – Korps Politie Sint Maarten ou sur le site www.policesxm.sx. _AF