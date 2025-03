FAITS DIVERS / Sint Maarten : Deux fusillades en une soirée

Les forces de l’ordre de Sint Maarten (KPSM) enquêtent sur deux fusillades distinctes survenues dans la nuit du jeudi 13 mars dernier.

Le premier incident s’est produit peu après 23h à Dutch Quarter, où deux personnes ont été blessées par balles. L’un des hommes, grièvement blessé, a été transporté en urgence au centre médical de Sint Maarten (SMMC), où il reste en soins intensifs. Le jeune suspect, également blessé, a reçu des soins avant d’être placé en garde à vue à Philipsburg. Pour l’instant, les autorités ignorent les causes exactes de cet affrontement.

Un peu plus tard dans la soirée, une deuxième fusillade a éclaté sur Union Road, à Cole Bay. Une patrouille a repéré une Hyundai Grand i10 stationnée devant un commerce avec ses portes ouvertes. Les policiers ont rapidement appris que deux hommes avaient été pris pour cible par des assaillants non identifiés. Les victimes, blessées par balles, ont été prises en charge par les secours et transférées à l’hôpital, où leur état reste préoccupant.

La violence armée demeure une menace majeure pour la sécurité de l’île. La police appelle les habitants à privilégier le dialogue plutôt que les armes et exhorte toute personne disposant d’informations à contacter le +1 (721) 542-2222 ou à soumettre un témoignage anonyme via la ligne 9300. _Vx

