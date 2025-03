FAITS DIVERS / Opération de police à Dutch Quarter : une arme saisie, trois arrestations

Une vaste opération de contrôle a été menée par la police de Sint Maarten (KPSM) à Dutch Quarter aux premières heures du 11 mars dernier, dans le cadre de la lutte contre la criminalité et la violence armée.

Axée sur la recherche d’armes, de stupéfiants et le respect du code de la route, cette intervention a permis d’arrêter trois individus et de saisir une arme à feu. Lors de l’opération, 26 véhicules ont été contrôlés, entraînant plusieurs amendes pour infractions au code de la route. Sur Nick Spring Drive, un pick-up Toyota Hilux rouge a été arrêté pour inspection. Une fouille approfondie a révélé une arme à feu dissimulée sous un siège. Les trois occupants du véhicule ont été immédiatement interpellés et placés en garde à vue au commissariat de Philipsburg, où l’enquête se poursuit.

En parallèle, les agents ont effectué des contrôles dans plusieurs zones où des groupes de jeunes étaient rassemblés. La police rappelle que le regroupement sur la voie publique est interdit et peut donner lieu à des interventions.

Face à la montée de la violence armée, la KPSM maintiendra ses opérations de contrôle sur l’ensemble du territoire avec une politique de tolérance zéro envers les activités illégales. La population est invitée à collaborer avec les forces de l’ordre et à signaler tout comportement suspect afin de renforcer la sécurité de tous. _Vx

