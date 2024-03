FAITS DIVERS : Incendie près de la cité scolaire Robert Weinum

Ce lundi 25 mars vers 14h, les sapeurs-pompiers de Saint-Martin sont intervenus pour un feu de garage dans la zone artisanale de la Savane, à proximité de la cité scolaire Robert Weinum qui fut évacuée.

Les soldats du feu sont parvenus à maîtriser les flammes au moyen de trois lances à incendie. Leur réactivité a permis de contenir puis traiter l’incendie avant 15h. « Lors de cette intervention, nous avons pris en charge six victimes dont 5 mineures et une majeure incommodées par les fumées » déclare Cyrille Pallud, commandant et chef de centre de la caserne des sapeurs-pompiers de Saint-Martin. Les victimes ont été transportées au Centre Hospitalier Louis-Constant Fleming. Quatorze pompiers et deux camions incendie ainsi que trois ambulances et deux officiers ont été mobilisés pour intervenir sur cet incendie. Les fumées importantes se dirigeant vers la cité scolaire ont entrainé la fermeture de l’établissement pour le reste de l’après-midi. Les cours ont repris normalement le lendemain, mardi 26 mars 2024. Dix-neuf gendarmes ont été mobilisés pour gérer les 800 lycéens et 492 collégiens évacués de l’établissement scolaire. L’afflux d’élèves aux abords de la Route Nationale 7 et leur récupération ont quelque peu créé des embarras de circulation.

Le Préfet Vincent Berton félicite l’ensemble des pompiers, gendarmes et personnels hospitaliers mobilisés pour leur professionnalisme et leur efficacité dans la gestion de cet incident qui ne compte heureusement aucune victime grave. _Vx

