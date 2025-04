FAITS DIVERS / Incendie à la Marina Port La Royale de Marigot : trois commerces touchés, aucune victime

Un incendie s’est déclaré samedi dernier vers 15h à la Marina Port La Royale, dans le centre de Marigot. Le feu, signalé par de nombreux appels au 18, était en plein développement sur une surface estimée à 500m² à l’arrivée des sapeurs-pompiers, menaçant également un immeuble d’habitation voisin.

Grâce à l’intervention rapide de onze soldats du feu, trois lances ont été déployées pour limiter la propagation des flammes. Des équipes de la gendarmerie et d’EDF étaient également présentes sur place, tandis qu’un périmètre de sécurité et une déviation ont été mis en place. Trois sociétés ont été impactées, dont deux commerces, la société de plongée Bubble Shop et le restaurant Main à la pâte, entièrement détruits. Aucun blessé n’est à déplorer. L’intervention s’est achevée à 20h23 le même jour.

Selon plusieurs témoignages, l’incendie pourrait être lié à la présence de personnes en grande précarité, identifiées comme consommateurs de crack, qui occupaient régulièrement les abords de la marina. Plusieurs plaintes avaient été déposées à ce sujet. Une enquête est en cours afin de déterminer les causes précises du sinistre. Le président de l’association des commerçants de Marigot, Yann Le Cam, a une nouvelle fois alerté sur l’état de dégradation avancée de la marina, déjà signalé à plusieurs reprises auprès de la Collectivité. _Vx

Concert solidaire ce soir à Marigot : la Marina Port La Royale fait front

Ce mercredi 23 avril à partir de 19h, un concert de soutien est organisé au restaurant L’Alizé, à la Marina Port La Royale. À l’initiative des commerçants et restaurateurs de Marigot, cette soirée musicale portée par le chanteur William Jones entend rassembler la population autour d’un message fort : malgré les épreuves, la vie continue à Marigot. L’objectif est de soutenir les professionnels touchés par l’incendie de samedi dernier et rappeler que Marigot reste un lieu de vie, de rencontres et d’initiatives.

