Fait divers : Une mère et sa fille fauchées par une voiture à Quartier d’Orléans

Dramatique accident dimanche soir à Quartier d’Orléans, où une mère de famille et son enfant ont été fauchés sur un passage piéton par une voiture. Si l’état de santé de la mère n’est plus inquiétant, celui de la fillette âgée entre 2 et 4 ans l’est malheureusement.

Polytraumatisée, la jeune victime a dû en effet être transférée en urgence absolue hier au CHU de Martinique.

Ce dramatique accident de la circulation s’est produit dimanche soir aux alentours de 19 heures sur la RN7 de Quartier d’Orléans.

Selon les premiers éléments de l’enquête, un automobiliste a fauché la maman et sa fille alors qu’elles traversaient un passage piéton.

Les pompiers ainsi que la gendarmerie sont arrivés rapidement sur les lieux.

Hier en début d’après-midi, l’auteur des faits était toujours en garde-à-vue.

La gendarmerie ne souhaite pas encore donner plus de détails sur les circonstances de ce drame. Elle communiquera davantage à l’issue de la garde-à-vue de l’automobiliste._AF