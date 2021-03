Fait divers : Une bijouterie victime d’un vol à main armée à Maho

Décidément, que ce soit en partie française ou hollandaise, il n’existe pas un jour ou presque sans qu’il n’y ait un ou plusieurs vols à main armée commis dans les commerces. Vous avez dit inquiétant ?

Le dernier vol à main armée s’est produit lundi 8 mars aux alentours de 14 heures dans une bijouterie située dans le cœur de Maho.

Trois hommes vêtus de vêtements sombres et brandissant des armes à feu ont fait irruption dans le magasin et se sont emparés de nombreux bijoux, de la caisse enregistreuse avec la recette de la journée. Le montant du butin n’a pas été dévoilé dans l’immédiat.

Les trois malfrats ont quitté ensuite les lieux sur des scooters et se sont enfuis en direction de Mullet Bay. Une recherche a été effectuée par les patrouilles de police dans le secteur mais sans le résultat escompté.

Les détectives ont ouvert une enquête et demandent à toute personne qui aurait des informations sur ce braquage de contacter la police au +1 721-542 22 22 poste 203, 204 ou 205, ou d’appeler le 9300 (numéro renseignements anonymes). Il est également possible de laisser un message privé sur la page Facebook Police Force of Sint Maarten – Korps Politie Sint Maarten._AF