Fait divers : Un randonneur en jet-ski victime d’une rupture d’anévrisme sauvé in-extrémis de la noyade par un moniteur

Dimanche dernier, aux alentours de 12 heures, un résident de Saint-Martin a été victime d’une rupture d’anévrisme lors d’une randonnée en jet-ski organisée avec plusieurs de ses amis. Il a été sauvé in-extrémis de la noyage grâce à l’intervention rapide du moniteur qui encadrait la randonnée.

Le responsable de la randonnée de jet-ski a été témoin de la scène, et s’est immédiatement porté à son secours. Et grand bien lui en a pris : le pilote était inconscient, la tête sous l’eau en train de se noyer ! L’homme lui a clairement sauvé la vie puisqu’il l’a ensuite ramené sur la plage. Le sang-froid et la détermination du moniteur de jet ski a sauvé d’une noyade certaine le pilote.

Ramenée sur la terre ferme avec l’aide précieuse d’une autre personne, infirmier de profession, la victime a été prise en charge par le personnel de l’hôtel La Samanna qui lui a prodigué les premiers secours. Alertés, les pompiers et le SMUR sont arrivés rapidement sur les lieux et ont stabilisé la personne avant son transfert à l’hôpital Louis-Constant Fleming puis en EVASAN (Evacuation Sanitaire) au CHU de Pointe-à-Pitre dimanche soir.

Hier, le corps médical a pris la décision de transférer le patient en Métropole, son état de santé étant jugé préoccupant.

Nous souhaitons à Cyrille un prompt rétablissement et un retour rapide à Saint-Martin parmi nous. _AF