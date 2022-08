FAIT DIVERS : Trois braquages commis en un quart d’heure 

Trois vols à main armée se sont produits mercredi en milieu d’après-midi aux alentours de 16 heures.

Deux supérettes ont été braquées à Concordia et une troisième à Sandy Ground, confirme le procureur Xavier Sicot. Les faits se sont déroulés rapidement, en l’espace d’un quart d’heure. Les auteurs dont le visage était masqué, étaient au nombre de deux, portaient une arme et circulaient à scooter. Une enquête a été ouverte et confiée à la section de recherches de Saint-Martin. Pour l’instant aucune interpellation n’a eu lieu. (soualigapost.com)

3 vues totales, 3 vues aujourd'hui