Fait divers / Tentative d’étranglement au Fort Louis : la gendarmerie lance un appel à témoins

Le samedi 4 décembre dernier au Fort Louis, la victime rencontre son compagnon vers 14 heures. Ce dernier, tente de l’étrangler avec un câble noir, à proximité des fortifications. Puis une fois à l’intérieur du véhicule de son compagnon, la victime reçoit plusieurs coups et est maintenue à l’intérieur.

Les gendarmes de la brigade de gendarmerie de Concordia (Concordia) recherchent deux témoins qui étaient au Fort Louis ce samedi 4 décembre aux environs de 14 ou 15 heures et qui ont vu au niveau des fortifications et du point de vue un véhicule Hyundai Accent immatriculé en partie hollandaise et aux vitres fortement teintées (voir photo).

Ces deux témoins de type « Caucasien » (« Métropolitain ») ont alerté un troisième témoin à proximité, qui, a appelé les gendarmes. A ce jour, ces deux témoins ne sont pas identifiés, bien que leur témoignage soit capital.

Toute personne ayant des informations permettant d’aider les enquêteurs, peuvent contacter la brigade de gendarmerie de Concordia au 05 90 52 21 90.