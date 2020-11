Fait divers : Repêchage du corps à l’Anse Marcel : le récit de la SNSM

Mercredi dernier, le corps sans vie d’un homme a été découvert flottant près de l’Anse Marcel.

Il est 18h40, mercredi soir, quand la station SNSM de Saint-Martin est appelée par le CROSS-AG (Centre régional opérationnel de secours et de sauvetage aux Antilles et en Guyane), pour assister la gendarmerie à récupérer un corps flottant à une dizaine de mètres du rivage rocheux de la Pointe des Froussards au Nord de l’Anse Marcel.

Cinq équipiers bénévoles se retrouvent à la station pour prendre leur matériel et se rendent sur le semi-rigide Rescue Star, à la marina Fort-Louis ; ils appareillent à 19h10 et sont sur zone un quart d’heure plus tard.

Deux équipes de la gendarmerie (brigade nautique et techniciens de l’identification criminelle) sont déjà sur place avec le Dolent de la brigade nautique. A 17h20 les gendarmes avaient été notifiés par un pêcheur qu’un corps flottait près de l’Anse Marcel. Ils avaient demandé au témoin de rester sur zone et de garder un visuel permanent sur le corps, jusqu’à leur arrivée sur place.

Le Dolent est à couple du bateau de pêche à 18h08 ; les gendarmes recueillent les informations du pêcheur et aperçoivent le corps, près d’un rocher émergeant de l’eau. Le marin pêcheur reçoit alors liberté de manœuvre et peut repartir.

Une vingtaine de minutes plus tard; après avoir évalué les différentes options, la gendarmerie décide de demander assistance à la SNSM, car le corps semble être coincé près d’une caye. Il y a très peu d’eau à cet endroit et ils ne peuvent donc pas s’approcher assez près avec le bateau de la brigade nautique.

Il faut des nageurs de bord ainsi qu’un plan dur afin de pouvoir récupérer la dépouille et la ramener à bord.

Arrivée sur zone à 19h30, la Rescue Star se met à couple du Dolent et 3 gendarmes montent à bord pour s’approcher du corps.

Le semi-rigide se positionne au plus près possible du corps, en veillant constamment aux cayes qui sont à fleur d’eau à cet endroit ; puis deux nageurs de bord de la SNSM se mettent à l’eau et parcourent à la nage une vingtaine de mètres afin de pouvoir récupérer le corps.

Ils ont la tâche peu désirable de sangler ce corps sur un plan dur ; tâche peu facile car il fait nuit, avec du vent et des remous près de la rive ; mais ils réussissent puis reviennent à la nage vers la Rescue Star.

À 20h00 la dépouille est hissée à bord grâce au filet Marcus dont est équipée la Rescue Star : celle-ci se dirige ensuite vers la marina de l’Anse Marcel où attendent le médecin légiste et d’autres gendarmes. Le corps est transféré à quai où le médecin constate officiellement le décès et les pompes funèbres arrivent sur place pour le transporter vers la morgue.

Les équipiers de la SNSM récupèrent le plan dur, la sangle araignée ainsi que le filet Marcus et retournent vers Marigot. À 21h05, la Rescue Star est à quai à la Marina Fort Louis ; mais le travail n’est pas fini, car il faut immédiatement laver et désinfecter le bateau entier ainsi que tout le matériel utilisé. À 21h45 la Rescue Star est propre et prête pour d’autres interventions éventuelles et les équipiers bénévoles rentrent chez eux, avec une pensée pour cet inconnu décédé et sa famille.

Une enquête a été ouverte par la Gendarmerie afin de déterminer l’identité de cette personne ainsi que les causes et les circonstances de sa mort.