Fait divers : Parti de Saint-Barth, un avion de tourisme contraint d’effectuer un amerrissage d’urgence au nord de la Guadeloupe

L’avion, un PA 28 type Archer de quatre places revenait de Saint Barth lorsqu’un un problème de moteur, décelé dès le décollage, l’a forcé à effectuer un amerrissage d’urgence.

Le pilote et son passager ont eu le temps de s’éjecter et de prendre place dans le canot pneumatique de secours. Trois minutes plus tard, l’aéronef a coulé.

L’avion était alors localisé à 12 nautiques au Nord-Est de la Guadeloupe.

C’est là où le DRAGON 971 de la Sécurité civile et les sapeurs-pompiers de l’Unité de Sauveteurs Spécialisés Héliportés, USSH, sont allés porter secours aux deux « naufragés », deux hommes âgés respectivement de 55 et 66 ans.

Par précaution, tous deux ont été transportés au CHU de Pointe-Pointe pour des examens complémentaires.