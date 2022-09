FAIT DIVERS : Deux hommes recherchés par la justice de St Maarten arrêtés aux USA

C’est en Georgie aux Etats-Unis que les deux hommes impliqués dans une fusillade mortelle à la sortie d’un club de divertissements pour adultes le 31 décembre 2018 ont récemment été arrêtés.

Ils étaient recherchés par la police de Sint Maarten après que la cour d’appel de Sint Maarten, en mars dernier, les a reconnus coupables de cette fusillade et les a condamnés à des peines d’emprisonnement de 18 et 20 ans. Une procédure d’extradition a été lancée, elle devrait durer entre deux et trois mois. Les deux individus purgeront ensuite leur peine dans la prison de Pointe Blanche. Lors de leur procès en première instance, ils avaient été condamnés pour possession d’armes à feu à 21 mois de prison dont six avec sursis assortis d’une mise à l’épreuve durant trois ans. Les deux hommes qui avaient fait de la détention provisoire, n’avaient pas été réincarcérés.

Le parquet de Sint Maarten avait fait appel de la décision, c’est pourquoi un autre procès s’est tenu en mars cette année et la sentence a été tout autre. Ils ont écopé cette fois de la prison ferme. Ils étaient donc recherchés pour la purger.

